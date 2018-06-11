На двух площадках празднования дня России в Пензе поставили партеры Общество

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Партеры для зрителей массовых мероприятий, которые состоятся в Пензе в День России и День города, смонтированы на улице Пушкина около сквера имени поэта и на Юбилейной площади.

Фото: Penza-gorod.ru

Неподалеку от киноконцертного зала «Пенза» помимо сидений в цветах российского флага установлена сцена.

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Мэр Виктор Кувайцев и начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина проконтролировали, как идет сборка конструкций.

«Для нас сейчас важно убедиться, что все готово к проведению двух мероприятий с большим пребыванием горожан. Это выступление «Хора Турецкого» на Юбилейной площади и шествие трудовых коллективов на площади Жукова», — отметил Виктор Кувайцев.

Он напомнил, что фейерверк будет производиться со смотровой площадки на Западной поляне в 22.01, сообщает пресс-служба мэрии.