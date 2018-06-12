Полный текст послания молодежи 2018 года ровесникам 2063 года Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Текст послания от молодых людей 2018 года жителям региона, которые будут находиться в их возрасте в 2063 году, зачитан на церемонии закладки капсулы в горизонтальной гранитной плите около монумента «Росток» в Пензе в день 355-летия города, 12 июня.

Фото: Pnzreg.ru

В металлический контейнер в торжественной обстановке были помещены два письма, которые извлекут и огласят в год 400-летия Пензы — более объемное, официальное и краткое от современного молодого поколения.

ИА «PenzaNews» публикует полный текст послания молодежи 2018 года ровесникам 2063 года.

Дорогие наши ровесники 2063 года! Мы, молодежь Пензенской области, обращаемся к вам через десятилетия, чтобы рассказать о нашем сегодняшнем дне: достижениях и победах, надеждах и планах. Знайте: все они были шагом в будущее!

Какие мы, молодые жители региона 2018 года? Мы разные. Но нас объединяет одно – забота о семье, поддержка родных и близких, любовь к своему городу, региону, к своей стране.

Мы пишем Вам в удивительное время добрых перемен и новых возможностей. На фоне общественных, экономических и социальных преобразований в стране Пензенская область играет все более заметную роль. Значимым событием для нас в 2018 году стал первый международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка», который объединил молодых активистов различных конфессий и национальностей, стал местом участия заинтересованных сторон в формировании конкретных предложений по социально-экономическому развитию страны и международному сотрудничеству.

В этом году нашему любимому городу исполняется 355 лет. Пенза постоянно меняется в лучшую сторону: сохраняя прошлое, создается будущее. Созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, работают новые культурные объекты, строятся новые школы и детские сады, восстанавливаются памятники истории. Молодежь 2018 года дарит вам новую, современную Пензу.

Какими мы хотим видеть вас? Будьте лучше нас во всем! Сохраняйте и приумножайте честь и славу Сурского края, его радушие и гостеприимство! Помните, что богатство нашего региона в людях! Берегите память о прошлом так, как берегли ее мы.

В нашем послании — надежды и чаяния ваших отцов, матерей, дедов и прадедов. Примите из наших рук эстафету добра и созидания. Делайте все зависящее от вас, чтобы на планете никогда не повторилась война! Храните мир! Мы хотим, чтобы вы, наши потомки, унаследовали характер, мужество, стойкость, духовное величие ваших предков. Не растеряйте вечные человеческие ценности. Берегите родителей, дарите любовь детям, храните семейный очаг, несите добро окружающим.

Вы — дети России! Сберегите то, что во все века делало нас великим и сильным народом!