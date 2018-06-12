EN
21:39:02 Вторник, 12 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Все составляющие капсулы с письмами потомкам сделаны в Пензе

15:52 | 12.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Все составляющие части капсулы с письмами потомкам, заложенной в горизонтальной гранитной плите около монумента «Росток» в день 355-летия города, 12 июня, произведены в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор центра культуры и досуга, член оргкомитета мероприятия Евгений Шилов.

Все составляющие капсулы с письмами потомкам сделаны в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что свернутые письма запаял в вакуумные стеклянные трубки пензенский предприниматель, стеклодув Александр Меркулов.

«Кожаные футляры изготовили на предприятии «Пекоф». […] Металлический футляр сделали на ППО ЭВТ имени Ревунова. Отпечатало текст рекламное агентство «Аэроплан». Все работали бесплатно», — добавил собеседник агентства.

По его словам, табличку, которой закрыли вложенные в гранитную плиту артефакты, сделал преподаватель детской художественной школы №3 Пензы скульптор Валерий Панферов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капсула с двумя посланиями потомкам заложена в горизонтальной гранитной плите вблизи монумента «Росток» на набережной реки Суры в рамках мероприятий ко Дню России и 355-летию Пензы. Ее вскроют в 2063 году, в 400-летний юбилей города.

В металлический тубус вложены две стеклянные колбы в кожаных футлярах, внутри которых находятся тексты посланий потомкам, одно — основное и объемное, а второе — более краткое, от молодежи к ровесникам 2063 года.

Загрузка...
Читайте также
«Литературный привал» в центре Пензы за день посетили 1,5 тыс. человек Иван Белозерцев вручил паспорта 14-летним пензенцам
Жилец дома в Пензе, где взорвался газ, восстановил картину событий ЧП Виктор Кувайцев поздравил жителей с юбилеем Пензы
На празднование 355-летия Пензы приехала делегация из Могилева Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и с Днем города
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама