Все составляющие капсулы с письмами потомкам сделаны в Пензе Общество

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Все составляющие части капсулы с письмами потомкам, заложенной в горизонтальной гранитной плите около монумента «Росток» в день 355-летия города, 12 июня, произведены в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор центра культуры и досуга, член оргкомитета мероприятия Евгений Шилов.

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Он отметил, что свернутые письма запаял в вакуумные стеклянные трубки пензенский предприниматель, стеклодув Александр Меркулов.

«Кожаные футляры изготовили на предприятии «Пекоф». […] Металлический футляр сделали на ППО ЭВТ имени Ревунова. Отпечатало текст рекламное агентство «Аэроплан». Все работали бесплатно», — добавил собеседник агентства.

По его словам, табличку, которой закрыли вложенные в гранитную плиту артефакты, сделал преподаватель детской художественной школы №3 Пензы скульптор Валерий Панферов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капсула с двумя посланиями потомкам заложена в горизонтальной гранитной плите вблизи монумента «Росток» на набережной реки Суры в рамках мероприятий ко Дню России и 355-летию Пензы. Ее вскроют в 2063 году, в 400-летний юбилей города.

В металлический тубус вложены две стеклянные колбы в кожаных футлярах, внутри которых находятся тексты посланий потомкам, одно — основное и объемное, а второе — более краткое, от молодежи к ровесникам 2063 года.