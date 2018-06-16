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Показатель обеспеченности торговыми объектами в Пензе превышает нормы

10:20 | 16.06.2018 | Общество

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Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Показатель обеспеченности населения торговыми объектами в Пензе по всем направлениям превышает установленные нормы. Об этом сообщила и.о. начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Олеся Позднякова.

Показатель обеспеченности торговыми объектами в Пензе превышает нормы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов превышает норматив на 214%. Минимальная обеспеченность площадью торговых объектов местного значения составляет 2 тыс. 149 объектов и превышает норматив на 46%», — отметила она в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности.

По ее словам, в Пензе должно быть не менее 776 торговых павильонов и киосков по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, эта цифра превышена на 72%.

«Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания больше установленной нормы на 16%», — цитирует Олесю Позднякову пресс-служба мэрии.

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