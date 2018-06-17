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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем медицинского работника

09:53 | 17.06.2018 | Общество

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Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 17 июня.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем медицинского работника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В будни и праздники каждому человеку мы прежде всего желаем здоровья, потому что благополучное душевное и физическое состояние является важнейшей ценностью, показателем уровня жизни общества. И сегодня мы благодарим людей, которые связали свою судьбу с одной из самых гуманных в мире профессий и с полной самоотдачей охраняют жизнь пациентов, даря им при этом надежду на будущее и вселяя оптимизм», — отметил мэр.

Он поблагодарил медиков за талант и мастерство, за верность призванию, за готовность в любую минуту разделить чужую боль и оказать помощь, за способность своим вниманием, заботой и милосердием исцелять не только тело, но и душу человека.

«Особые слова благодарности ветеранам отрасли, чей трудовой путь служит настоящим примером для молодого поколения специалистов. От всей души желаю радости, счастья, удачи и благополучия в каждый дом, в каждую семью и самое главное — крепкого здоровья!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

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