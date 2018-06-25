МЧС дало пензенцам рекомендации, как пережить жару Общество

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области в условиях установившейся жаркой погоды должны уделять повышенное внимание своему питанию и распорядку дня. Об этом говорится в памятке, размещенной на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«В жару не рекомендуется употреблять продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Перед сном откажитесь от тяжелой еды вроде мяса, потому что переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение. Охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре продукты с легким вяжущим вкусом — хурма или бананы, все овощи и фрукты зеленого и белого цветов. Будьте осторожны со скоропортящимися продуктами. К ним относятся все молочные продукты, включая мороженое, готовые развесные салаты, выпечка с кремом, вареная колбаса, рыба — свежая и слабосоленая», — говорится в тексте.

В нем рекомендуется воздержаться от покупки в уличных ларьках любой выпечки с мясной начинкой.

«Постарайтесь увеличить потребление жидкости. В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 3,5 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки. Они не утоляют, а только усиливают жажду. Обычную воду можно заменить водосодержащими овощами и фруктами. С их помощью организм получает дополнительную порцию витаминов и минеральных веществ. Горячий зеленый чай, который пьют южане, тоже полезен в жару: он регулирует теплообмен. Лучше отдать предпочтение морсам, сокам и минеральной воде», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что нежелательно находиться под палящим солнцем с 10.00 до 19.00.

«Проявите повышенное внимание к пожилым людям и детям, им приходится тяжелее всего. Осторожными в летний период также следует быть людям, страдающим гипертонической и ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, онкологическими заболеваниями, перенесшим инфаркт или инсульт. Если у вас имеется любое из перечисленных заболеваний, постарайтесь как можно меньше бывать на улице, особенно в дневные часы, и не увлекайтесь физической активностью, отложив ударный труд на огороде до лучших времен», — говорится в тексте.

В нем поясняется также, что следует отдавать предпочтение одежде из светлых натуральных тканей, поскольку они отражают солнечный свет, и всегда ходить в головном уборе.

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«Заклейте окна пленками-светофильтрами или обычной белой бумагой, это снизит температуру в помещении на несколько градусов. В меру полезны и водные процедуры. Если у вас нет возможности искупаться, положите на плечи мокрый носовой платок, протрите руки и лицо влажным полотенцем, как только ткань высохнет, повторите процедуру. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха», — добавляется в памятке.

В ней также содержится напоминание о действиях в случае, если кому-то рядом стало плохо из-за жары.

«Немедленно позвоните в скорую помощь по номеру 03 или 112 с мобильного телефона. До приезда медиков постарайтесь оказать первую помощь — перенесите пострадавшего в тень или прохладное помещение. Уложите его на спину, подложив что-нибудь под голову, расстегните одежду, оботрите тело, можно даже облить пострадавшего водой. В экстренных случаях, когда человек потерял сознание, отсутствует дыхание и не прощупывается пульс, не дожидаясь врача, приступите к проведению искусственного дыхания и закрытого массажа сердца», — говорится в тексте.