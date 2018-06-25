Завершена работа над граффити в переходе у «Электроприбора» в Пензе Общество

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Художник Никита Романов в понедельник, 25 июня, завершил выполнение граффити патриотической тематики в подземном пешеходном переходе, расположенном на проспекте Победы в Пензе — неподалеку от завода «Электроприбор».

Фото: Penza-gorod.ru

Он приступил к оформлению 7 июня и нанес изображение на двух стенах перехода и на поверхности вдоль лестницы примерно за 3,5 недели. Планировалось, что композиция будет выполнена к 12 июня.

Теперь там можно увидеть георгиевскую ленту, голубя с веткой, детские лица и образы солдат. Композиция выполнена преимущественно в бежевых и коричневых тонах.

Фоторепортаж

Граффити в переходе у «Электроприбора»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художник Никита Романов уже реализовал в Пензе несколько крупных проектов.

В частности, в 2016 году на трансформаторной будке у Фонтанной площади он нарисовал Шурика из «Кавказской пленницы», а на бетонном ограждении вблизи детской школы искусств «Лира» — граффити с портретами Алексея Турищева, Сергея Прокофьева и Лидии Руслановой.

Приводить в порядок подземные переходы на проспекте Победы в Пензе начали в конце 2017 года. Первым этапом стала замена освещения.