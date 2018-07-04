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В Городище предстанет перед судом женщина, ударившая мужа ножом в день свадьбы

10:22 | 04.07.2018 | Общество

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Городище, 4 июля 2018. PenzaNews. 31-летняя жительница города Городище Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью супруга в день свадьбы.

В Городище предстанет перед судом женщина, ударившая мужа ножом в день свадьбы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено органом следствия, в начале апреля 2018 года женщина вступила в брак. Вечером после свадьбы они с мужем находились в состоянии алкогольного опьянения на съемной квартире в Городище. Между молодоженами произошел конфликт. Из-за ревности и обиды на постоянное сравнение с бывшей женой новая супруга ударила мужчину кухонным ножом в грудь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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