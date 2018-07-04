В Пензенской области мошенники под видом сотрудников МЧС выманивают деньги у бизнеса Общество

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Факты мошенничества в отношении представителей бизнеса, которым злоумышленники предлагают решить проблемы в сфере обеспечения пожарной безопасности, участились на территории России, в том числе в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

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«Мошенники обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются высокопоставленными сотрудниками главного управления МЧС России по Пензенской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что затем злоумышленники предлагают оказать материальную помощь им или третьим лицам взамен на лояльное отношение контролеров к данной организации.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области официально заявляет о непричастности должностных лиц ведомства к подобным незаконным действиям и предлагает сообщать обо всех подобных фактах мошенничества по телефону доверия: +7 (8412) 68-11-12, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», — сказали в управлении.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», повсеместные проверки в сфере обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей организованы в России после крупного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.

По данным на 2 июля, они проведены в 60 тыс. объектов из примерно 90 тыс.

Согласно выводам специалистов, практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения. Еще свыше 2,5 тыс. имеют недочеты в системе противодымной защиты, примерно такое же количество — в системах автоматического пожаротушения. Почти на 17 тыс. объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом часть из них имеют отделку из легковоспламеняющихся материалов.

Выявлено, что 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 — без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий. На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции.

К административной ответственности привлечены более 17 тыс. должностных и 5 тыс. юридических лиц. Госпожнадзором МЧС России в суды направлены материалы на приостановку эксплуатации 618 объектов, в том числе торговых центров. Положительные решения приняты по 435 зданиям, детским игровым зонам и кинозалам. Фактически приостановлена работа 292 из них.

142 из закрытых объектов устранили нарушения и возобновили свою работу.