Данные о нарушениях в деятельности «Пензалифта» направят в полицию и СК — мэрия ЖКХ

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Информация о выявленных нарушениях в деятельности СМУП «Пензалифт» будет направлена в следственный отдел по Железнодорожному району Пензы СУ СКР, а также в городское управление МВД России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии, комментируя результаты проверки, проведенной специальной комиссией по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

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«Предприятие фактически оказывало услуги по техническому обслуживанию лифтов ниже себестоимости. На основании заключенных контрактов оно осуществляло снос аварийных домов по цене ниже фактических затрат на осуществление вышеуказанных работ», — пояснили в мэрии.

В администрации города добавили, что, согласно результатам проверки, бывший директор СМУП «Пензалифт» Виктор Воробьев принимал решения о компенсационных выплатах без учета финансовых возможностей СМУПа.

«На предприятии не осуществлялся контроль за работой транспорта и списанием горюче-смазочных материалов. Предприятием был заключен договор на оказание услуг связи без анализа фактической потребности в данных услугах», — добавили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что при этом у СМУП «Пензалифт» имеется крупная дебиторская задолженность, меры по взысканию которой не принимались.

«В ходе проверки выявлены и иные нарушения», — отметили в городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия, на данную должность была назначена Марина Литвинова.

Мэр Виктор Кувайцев не исключил, что руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

27 октября на сессии гордумы замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко признал, что угроза банкротства есть, однако он оценил ее как небольшую.

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о признании предприятия «Пензалифт» банкротом.