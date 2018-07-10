Студентки из Армении ознакомились с работой ИА «PenzaNews» Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Студентки Российско-армянского (славянского) университета Лилит Карапетян и Элен Маргарян, а также главный редактор газеты «Деловой» Наталья Конашенкова посетили редакцию независимого информационного агентства «PenzaNews» в рамках волонтерской программы «Гранатово-березовый коктейль».

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Главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин провел для гостей экскурсию по офису СМИ, познакомил их с сотрудниками и пояснил, какие обязанности выполняет каждый из них.

В пресс-центре, где продолжилось общение, руководитель редакции кратко рассказал об истории агентства, о структуре и функционале сайта, об англоязычной версии, а также о том, как журналисты ежедневно работают над наполнением интернет-ресурса.

Отдельной темой в рамках встречи, которая носила неформальный характер, стала информационная политика независимого СМИ.

Павел Полосин подчеркнул, что за все время работы агентства с 2007 года с сайта не было удалено ни одной новости по так называемым «политическим мотивам», хотя соответствующие просьбы от представителей власти поступали.

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Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» с начала года превысило 6,3 млн.

В свою очередь студентки рассказали об обучении в Российско-армянском (славянском) университете, об организованной в арт-аквариуме РАУ фотовыставке «Young Velvet», посвященной «бархатной революции» в Армении, и поделились впечатлениями от недавних событий в Ереване, свидетелями которых они стали.

Встреча, длившаяся около двух часов, завершилась совместным фотографированием на память.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первыми участницами волонтерской программы «Гранатово-березовый коктейль» стали две журналистки из Армении — корреспондент региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян и член Союза журналистов Армении, корреспондент изданий «Аспарез» и «Женщина и политика» Диана Бахшян.

Новые участницы прибыли 8 июля. В их планах на ближайший месяц — познакомиться с историей и культурой Пензенской области, а также подготовить несколько интервью на русском языке.