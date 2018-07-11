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Транспортная прокуратура добивается соблюдения прав пензенских железнодорожников

09:27 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Транспортная прокуратура добивается устранения нарушений трудовых прав работников, а также законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, допущенных пензенской и кузнецкой дистанциями пути ОАО «РЖД».

Транспортная прокуратура добивается соблюдения прав пензенских железнодорожников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, в частности, ответственные лица не подавали в государственную инспекцию труда в Пензенской области декларации соответствия нормативным требованиям условий на четырех рабочих местах на пензенской дистанции.

«Кроме того, в деятельности руководства пензенской дистанции пути установлены нарушения трудового законодательства в части обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами, два факта допуска до выполнения работ без проведения необходимого обучения безопасным методам и приемам, а также один случай нарушения установленного срока осуществления расчета с сотрудником при его увольнении», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на пензенский и кузнецкой дистанциях не все железнодорожные переезды оказались оснащена средствами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, допускаются нарушения при содержании и ремонте переездов.

«По итогам проверки в целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства и законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта руководству пензенской и кузнецкой дистанций пути ОАО «РЖД» транспортным прокурором внесены преставления. Материалы направлены в региональную трудовую инспекцию и приволжское управление Госжелдорнадзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — добавили в транспортной прокуратуре.

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