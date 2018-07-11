Мэр Пензы призвал в сжатые сроки оформить документы для преображения исторического центра Общество

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил подчиненным задачу сократить до минимума сроки подготовки и утверждения проектно-сметной документации на благоустройство исторического центра города.

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«Необходимо максимально сократить, где это возможно, сроки подготовки и согласования проектной документации. Реконструкция исторических объектов — общественно значимая задача», — отметил он в ходе выездного совещания утром в среду, 11 июля.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, чиновники и руководители учреждений обсудили ход реализации проекта благоустройства исторического вала, расположенного на улице Кирова, создание пешеходной связи от памятника «Первопоселенец» до Спасского собора, а также сохранение планетария в рамках приспособления его к современному использованию.

Кроме того, участники совещания оценили объем работ по благоустройству территории зеленого массива в границах улиц Ленинградская, Лермонтова и Попова площадью 8,4 га, который предстоит выполнить в текущем году.