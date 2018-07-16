В «Спутнике» 15 июля на один день установили 20-метровый мяч Общество

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Акция «Супермяч», в рамках которой был установлен надувной футбольный мяч диаметром 20 метров, состоялась на поле напротив набережной города «Спутник» в селе Засечном Пензенской области в последний день мундиаля, 15 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Конструкцию накачали, прикрепив тросами к бетонным блокам. Она привлекла внимание местных жителей и отдыхающих, которые активно делились фотографиями необычного зрелища в социальных сетях.

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент благотворительного фонда «Оберег», являющегося инициатором проекта, Максим Куликов, установка мяча состоялась утром, а не в 16.00, как это планировалось ранее, по техническим причинам.

Он отметил, что гигантский шар засняли на видео, которое планируют отправить для фиксации рекорда России по размеру мяча.

«Мы получили много хороших отзывов, нас все поддерживали», — добавил собеседник агентства.

Максим Куликов пояснил, что мяч сдули вечером того же дня, теперь его предстоит вернуть челябинской фирме «Небо», у которой он взят в аренду.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», футбольный мяч диаметром 20 метров планировалось накачать на Юбилейной площади в Пензе в рамках празднования Дня России и Дня города 12 июня с привлечением 2 тыс. волонтеров. Организаторы намеревались установить два рекорда Гиннесса.

Примерно за две недели до предполагаемого события заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов сообщил, что из соображений безопасности мяч необходимо протестировать перед акцией. При этом, по его словам, даже в случае успешного испытания дата будет перенесена на 14 июня.

В итоге запланированное шоу по надуванию гигантского шара в Пензе не состоялось. Представители книги рекордов Гиннесса, приглашенные для документальной фиксации события, наложили на инициаторов проекта штраф в размере 16 тыс. фунтов стерлингов.