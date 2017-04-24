Хомец заплатил 10 тыс. рублей штрафа за фаер-акцию против Тузова Общество

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Координатор регионального отделения движения «Левый фронт» Виктор Хомец оплатил 10 тыс. рублей штрафа, назначенного ему судом после проведения фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сведений, указанных на чеке-ордере, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», Виктору Хомцу также пришлось заплатить комиссию в размере 300 рублей.

Получателем значится управление Федерального казначейства по Пензенской области, при этом в скобках указано региональное УМВД.

Денежный перевод на соответствующие реквизиты был отправлен в 12.38 понедельника, 25 декабря — спустя месяц с момента проведения фаер-акции около двухэтажного коттеджа на улице Спартаковской, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Почему было принято решение не обжаловать постановление Железнодорожного районного суда Пензы, ИА «PenzaNews» пояснил пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин.

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«Штраф назначен ниже нижнего предела, а если подавать апелляцию, то областной суд может постановление районного суда вообще отменить и направить на новое рассмотрение. Мы приняли решение не испытывать судьбу. Деньги на оплату штрафа мы собрали в трехдневный срок с помощью фандрайзинга», — сказал собеседник агентства.

По его словам, неоплаченным в настоящее время остается еще один штраф.

«Его размер составляет 20 тыс. рублей. Деньги на оплату штрафа мы также собираем с помощью фандрайзинга. Он назначен мне за организацию акции прямого действия у здания Минздрава в Пензе, когда двое активистов принесли гроб и венок к крыльцу ведомства. Как я понимаю, суд посчитал похоронные атрибуты средствами наглядной агитации, а саму акцию — пикетом, уведомление о проведении которого не подавалось. Иными словами, если гроб к министерству принесет один человек, то это будет считаться одиночным пикетом, который не требует согласования. «Левый фронт» возьмет это на вооружение при проведении новых акций в следующем году», — пообещал Сергей Падалкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведенная 24 ноября в Ахунах акция прямого действия против Александра Тузова и распространения в СМИ недостоверной информации, основанной на слухах и домыслах, стала уже четвертой по счету в этом году.

Три предыдущие были проведены гражданскими активистами в апреле. Акции протеста прошли в виде одиночных пикетов с использованием плакатов с надписями-хештегами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Самая первая акция против Александра Тузова состоялась около здания правительства Пензенской области 24 апреля. Ее заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже акция получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в соцсетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс не только в Пензе, но и далеко за ее пределами.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты тогда пообещали, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

В итоге 24 ноября «Левый фронт» провел акцию против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ.

Один из активистов положил к калитке свиную голову, а второй развернул большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» После этого они вместе прикрепили плакат к деревьям. Затем активисты развернули флаг «Левого фронта» и зажгли красные дымовые шашки. Прохожие с большим интересом наблюдали за происходящим.