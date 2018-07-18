Общественная палата попыталась избежать комментариев о горячей линии по пенсионной реформе Общество

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Представители Общественной палаты Пензенской области, отчитавшиеся на своем сайте о первых результатах работы по приему вопросов и обращений граждан относительно инициативы правительства РФ о повышении пенсионного возраста, попытались уклониться от общения со СМИ на тему отношения жителей к предлагаемой реформе, перенаправив за комментариями в департамент информационной политики и средств массовой информации региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, обнародованным днем в среду, 18 июля, с начала рабочей недели в палату обратились более 110 человек, в том числе свыше сотни — на горячую линию, пятеро — с помощью электронной почты, а остальные — в рамках личного приема.

Как сообщила ИА «PenzaNews» одна из сотрудниц специально организованного call-центра, которая не назвала своего имени, операторы готовы проконсультировать жителей по любым аспектам, связанным с ожидаемым повышением пенсионного возраста.

Вместе с тем сказать о том, какие опасения чаще всего высказывают звонящие, она отказалась, предложив задать этот и другие вопросы о результатах работы горячей линии заместителю начальника департамента информполитики и СМИ Пензенской области Олесе Вишняковой.

«Мы не уполномочены давать интервью, тем более по телефону», — заявила специалист call-центра.

В аппарате Общественной палаты региона корреспондента, пытавшегося на протяжении нескольких часов уточнить размещенную в интернете информацию, также перенаправили в областной департамент информационной политики и СМИ, при этом в качестве контактного лица вновь была названа Олеся Вишнякова, которая оказалась недоступна для комментариев.

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Лишь третий звонок в аппарат дал результат: после просьбы журналиста пояснить, какое отношение департамент имеет к горячей линии, организованной представителями общественности, работника СМИ связали с членом палаты, председателем областного совета ветеранов Сергеем Цигвинцевым, который в это время дежурил в офисе на улице Володарского.

Он сообщил ИА «PenzaNews», что сразу несколько человек попросили не повышать пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а, наоборот, уменьшить до 50-ти.

«Многие боятся, что просто не доживут», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по словам Сергея Цигвинцева, пензенцев волнуют вопросы занятости, причем как пожилых людей, которые будут вынуждены трудиться дольше, так и молодежи, которая могла бы сменить пенсионеров на их рабочих местах.

Он добавил, что в целом поступающие обращения соотносятся с 27 вопросами Общественной палаты России к правительству страны о будущем пенсионной системы, однако их еще предстоит систематизировать и проанализировать.

Сергей Цигвинцев также выразил мнение, что работа по сбору замечаний населения позволит узнать истинное отношение людей к готовящейся реформе.

«Вам просто элементарно можно спросить не того, кто 20 лет на пенсии, как я, а тех, кому 2–3 года осталось до пенсии. Они все расскажут, почему это неудобно. На сегодня того, кому это суперудобно, пока я, честно говоря, не встречал», — сказал член Общественной палаты Пензенской области.