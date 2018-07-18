Обсуждение пенсионной реформы на предприятии единоросса в Пензе обернулось скандалом Политика

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Представители регионального истеблишмента продолжают обсуждать позицию депутата Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия» Олега Кочеткова относительно планируемого повышения пенсионного возраста, которая оказалась в центре внимания общественности после того, как на сайте рекламно-информационного агентства «ПензаСМИ», учрежденного принадлежащей народному избраннику компанией «Оптимист», было скорректировано его мнение о предстоящей реформе, высказанное по итогам собрания трудового коллектива возглавляемого им предприятия «СтанкоМашСтрой».

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После окончания встречи, на которую Олег Кочетков также пригласил гражданского активиста, члена партии «Справедливая Россия» Игоря Алексеева, чтобы люди могли услышать мнение представителя оппозиции, участникам дискуссии было предложено тайно проголосовать в поддержку предложенной правительством РФ инициативы или высказаться против. О результатах промышленник сообщил в Facebook.

«Вечером у себя провел собрание с коллективом, проголосовали. Итог: 68 — против, три — за, четверо — воздержались. Мое голосование против. Люди не готовы к переменам в сложное время. Подвести свой коллектив я не могу», — цитирует « Коммерсантъ » запись с личной страницы Олега Кочеткова.

По данным федерального издания, в тот же день на портале «ПензаСМИ» была размещена публикация, в которой приводились слова генерального директора ООО «СтанкоМашСтрой» о том, что «проект пенсионной реформы не проработан до конца», а «повышение пенсионного возраста — решение преждевременное». Спустя некоторое время статья исчезла с сайта, однако вскоре появилась вновь уже с более мягкими формулировками — «пенсионная реформа назрела давно, и принимать ее надо», но «проект необходимо проработать».

Высказанное первоначально Олегом Кочетковым в соцсети мнение по острой теме теперь также недоступно: по состоянию на 16.00 понедельника, 18 июля, его аккаунт в Facebook деактивирован.

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Произошедшее вызвало бурную реакцию в СМИ и соцсетях, где озвучиваются различные мнения о том, что могло побудить единоросса-промышленника скорректировать свою позицию. Кроме того, высказываются предположения о том, как случившееся скажется на его дальнейшей политической карьере.

На просьбу ИА «PenzaNews» прокомментировать ситуацию Олег Кочетков ответил отказом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 39-летний Олег Кочетков возглавляет ООО «СтанкоМашСтрой» с 2014 года, является заместителем председателя пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России», выполняет функции заместителя председателя комитета по экономической политике.

4 декабря 2017 года был введен в состав политсовета реготделения «Единой России», а затем избран в президиум регполитсовета партии.

С февраля 2018 года является региональным координатором проекта «Локомотивы роста», реализуемого «Единой Россией».