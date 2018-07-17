Видео про баннер с проклятием «Единой России» набрало более 50 тыс. просмотров Общество

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Видеоролик про то, как региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец вешает на мосту в Пензе 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», размещенный накануне утром на странице активиста в Instagram, набрал более 53 тыс. просмотров.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, к 19.30 среды, 18 июля, пользователи поставили под роликом свыше 2 тыс. 800 отметок «Нравится», продолжая при этом активно обсуждать неординарную для Пензы акцию.

Заметный интерес к событию проявили также пользователи других социальных сетей, в частности, «ВКонтакте»: так, в группе «Пенза Live» новостное сообщение менее чем за сутки набрало более 17 тыс. просмотров. Под ним оставлено свыше 300 комментариев.

Публикация от Виктор Хомец. Пенза. (@viktorkhomets) 16 Июл 2018 в 10:22 PDT

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 июля примерно в 7.20 координатор движения «Левый фронт» Виктор Хомец в одиночку закрепил на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе, баннер длиной примерно 10 метров и высотой около двух с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста».

Растяжка провисела на мосту примерно до 10.20, когда ее сняли неизвестные мужчины. За это время баннер привлек внимание большого количества спешащих на работу в утренний час пик пешеходов и автомобилистов.

Как отметил Виктор Хомец, целью акции было выражение протеста против предстоящей пенсионной реформы и того, что 13 июля депутаты Законодательного собрания Пензенской области, входящие во фракцию «Единая Россия», поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста.