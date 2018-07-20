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Намеченный объем работ по очистке Суры в центре Пензы почти выполнен — губернатор

11:41 | 20.07.2018 | Общество

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Рабочие, занимающиеся очисткой русла реки Суры в центре Пензы, практически выполнили изначально намеченные мероприятия. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Намеченный объем работ по очистке Суры в центре Пензы почти выполнен — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместе с тем, по его словам, останавливаться на достигнутом не планируется.

«Заехал сегодня перед совещанием на набережную посмотреть, как идет очистка русла. Фронт работ, конечно, очень большой, многими десятилетиями к реке даже не подходили. Останавливаться не будем, продолжим очистку, хотя изначально запланированный объем рабочие уже практически выполнили», — написал Иван Белозерцев в микроблоге «Твиттер».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении ряда лет в Пензе обсуждается возможность возобновления судоходства по реке Суре в черте города.

Так, еще в июне 2016 года губернатор Иван Белозерцев с этой целью предложил включить очистку русла в проект реконструкции набережной.

В январе 2017-го глава региона высказал идею реализовать проект, в рамках которого было бы организовано речное движение от монумента «Росток» в центре Пензы до города «Спутника» с сооружением пристаней по пути следования.

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