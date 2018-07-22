В районах Пензенской области начались митинги против повышения пенсионного возраста Общество

Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Митинги против повышения пенсионного возраста, в ходе которых жители выразили свое несогласие с предложенной правительством РФ реформой, прошли в городах Кузнецке и Каменке, в селе Неверкино, а также в поселках Башмаково и Пачелма Пензенской области в минувшую субботу, 21 июля.

Фото: Kprfpenza.ru

Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Пенсионной реформе — нет! Прогрессивному налогу — да!», «Пенсионный возраст повысили, а работой обеспечите?», «Заплати налоги и умри спокойно!», а также другими.

Протестные мероприятия своим участием поддержали члены бюро областного комитета партии. В частности, лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, который также входит в президиум ЦК КПРФ, посетил митинг в Пачелме.

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Помимо обсуждения параметров изменения пенсионной системы, был организован сбор подписей против повышения возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Количество тех, кто обозначил свое отрицательное отношение к данной инициативе, в пензенском обкоме Компартии России не уточнили, отметив при этом, что «люди выстраивались в очереди».

В штабе коммунистов подчеркнули также, что митинги против повышения пенсионного возраста будут продолжены в других районах области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 июля Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста.

При этом профильный комитет продлил срок предоставления поправок ко второму чтению с 18 августа до 24 сентября.