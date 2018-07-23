Митинги против пенсионной реформы прошли в Сердобске и Нижнем Ломове Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Более 700 человек, по оценке обкома КПРФ, приняли участие в двух митингах против повышения пенсионного возраста, прошедших в Пензенской области в минувшее воскресенье, 22 июля.

Фото: Kprfpenza.ru

Протестное мероприятие в Нижнем Ломове посетил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев, который в своем выступлении назвал слова о пользе пенсионной реформы лукавством.

Читайте также

Арестован активист, разместивший на мосту в Пензе баннер с проклятием «Единой России»

«Оправдать повышение пенсионного возраста нельзя ничем. Как в стране, где каждый второй мужчина не доживает до 60 лет, вводить пенсионный возраст в 65 лет? Коммунисты и просто честные, думающие люди против этой инициативы!» — отметил он.

В рамках протестного мероприятия в Нижнем Ломове, как и во время митинга, состоявшегося в тот же день в Сердобске, был организован сбор подписей против предложенной правительством России инициативы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», митинги против повышения пенсионного возраста начались в районах Пензенской области в минувшую субботу, 21 июля. Они состоялись в городах Кузнецке и Каменке, в селе Неверкино, а также в поселках Башмаково и Пачелма.

В Пензе протестное мероприятие против пенсионной реформы пройдет в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в субботу, 28 июля.