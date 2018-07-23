Арестован активист, разместивший на мосту в Пензе баннер с проклятием «Единой России» Общество

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки назначено региональному координатору «Левого фронта» Виктору Хомцу, который 17 июля в одиночку повесил на ограждении путепровода в Пензе 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он признан судом виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения пикетирования.

Вместе с тем Виктор Хомец настаивал на том, что если он что-то и нарушил, то только правила размещения рекламы. Оппозиционер представил суду фотографии с другими баннерами на мостах и путепроводах, в том числе политического характера, предположив, что лица, разместившие их, не привлекались к ответственности за нарушение закона о митингах и пикетах.

Однако судья Железнодорожного районного суда Пензы Людмила Демина с его позицией не согласилась, расценив проведенную акцию как публичное мероприятие.

В пресс-службе реготделения «Левого фронта» уточнили, что срок наказания исчисляется с 9.00 понедельника, 23 июля, а отбывать его Виктор Хомец будет в спецприемнике в поселке Лесном.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 июля около 7.20 региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец в одиночку закрепил 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста» на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе.

Растяжка провисела там около трех часов, пока ее не сняли неизвестные мужчины.

Полиция квалифицировала акцию как «одиночный пикет путем демонстрации баннера», организованный в месте, где публичные мероприятия запрещены.

В отношении Виктора Хомца составлен административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. Ему грозил штраф в размере до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или до 30 суток административного ареста.

Ранее он уже привлекался к ответственности за фаер-акцию против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.