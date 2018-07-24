В Пензе вышел на свободу оппозиционер, арестованный после проклятия «Единой России» Общество

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Региональный координатор движения «Левый фронт» Виктор Хомец, который неделю назад разместил на ограждении путепровода в Пензе 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», освобожден из спецприемника в поселке Лесном, где он отбывал административное наказание в виде суток ареста.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

По словам оппозиционера, за последний день он получил массу новых впечатлений, а также убедился в том, что акция с баннером на мосту нашла живой отклик у разных слоев населения, в том числе ее оценили даже сотрудники правоохранительных органов.

«Только один из всех отнесся отрицательно, […] все [остальные] адекватно и нормально меня поняли. Сотрудники полиции! Меня это поразило», — отметил Виктор Хомец в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Активист добавил, что также протест против пенсионной реформы одобрили все четверо его сокамерников.

«Говорили, что я правильно поступил, побольше бы таких», — сказал собеседник агентства.

При этом Виктор Хомец констатировал, что его соседи по камере в целом оказались аполитичными, поэтому он использовал совместно проведенное время для агитационной работы.

В частности, по его словам, арестанты обсудили экономическую ситуацию в стране, а также высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 июля около 7.20 региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец в одиночку закрепил 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста» на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе. Растяжка провисела там около трех часов, пока ее не сняли неизвестные мужчины.

Полиция квалифицировала акцию как «одиночный пикет путем демонстрации баннера», организованный в месте, где публичные мероприятия запрещены. В отношении Виктора Хомца был составлен административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.