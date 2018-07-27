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ТЦ «Урицкий» в Пензе возобновил работу

08:56 | 27.07.2018 | Общество

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Торговый центр «Урицкий», расположенный на улице Суворова в Пензе, деятельность которого была приостановлена 24 июля в соответствии с решением суда о запрете эксплуатации здания из-за нарушений в сфере пожарной безопасности, возобновил работу спустя два дня.

ТЦ «Урицкий» в Пензе возобновил работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, он вновь введен в эксплуатацию 26 июля в связи с устранением выявленных нарушений.

«Сотрудниками управления МЧС России по Пензенской области совместно с судебными приставами был осуществлен выход в торговый центр, получен акт выполненных работ и проверена работоспособность пожарной сигнализации», — пояснила собеседница агентства.

По данным прокуратуры Пензенской области, четырехэтажное здание торгового центра «Урицкий» на улице Суворова в Пензе, собственником которого является ООО «Сетевая компания», было введено в эксплуатацию без соответствующего разрешения.

В связи с этим в отношении ООО «Сетевая компания», а также заместителя директора общества были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

24 июля деятельность ТЦ «Урицкий», расположенного в центре Пензы, была приостановлена в соответствии с решением суда о запрете эксплуатации здания из-за нарушений в сфере пожарной безопасности.

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