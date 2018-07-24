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В Пензе приставы по решению суда закрыли ТЦ «Урицкий»

17:35 | 24.07.2018 | Общество

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Деятельность торгового центра «Урицкий», расположенного в центре Пензы, приостановлена в соответствии с решением суда о запрете эксплуатации здания из-за нарушений в сфере пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

В Пензе приставы по решению суда закрыли ТЦ «Урицкий»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она напомнила, что ранее прокурор Железнодорожного района Пензы обратился с иском к ООО «Сетевая компания» в защиту прав неопределенного круга лиц, который был удовлетворен судом первой инстанции 23 апреля, а 10 июля вступил в законную силу.

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Яна Загребельная пояснила, что в настоящее время в здании работают судебные приставы, арендаторам предоставлена возможность забрать свои вещи.

По данным прокуратуры Пензенской области, четырехэтажное здание торгового центра «Урицкий» на улице Суворова в Пензе, собственником которого является ООО «Сетевая компания», было введено в эксплуатацию без соответствующего разрешения.

В связи с этим в отношении ООО «Сетевая компания», а также заместителя директора общества были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

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