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Пензенский облсуд оставил без изменения решение о запрете эксплуатации ТЦ «Урицкий»

10:51 | 17.07.2018 | Общество

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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Пензы, которым удовлетворены требования прокурора к ООО «Сетевая компания» о запрете эксплуатации торгового центра «Урицкий» из-за нарушений в сфере пожарной безопасности.

Пензенский облсуд оставил без изменения решение о запрете эксплуатации ТЦ «Урицкий». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, 30 марта была проведена совместная проверка прокуратуры и государственного пожарного надзора Пензы в ТЦ «Урицкий», в результате которой выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

«Собственником торгового центра является ООО «Сетевая компания». В здании осуществляется торговая и коммерческая деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями на основании договоров аренды торговых площадей. При этом разрешение на ввод в эксплуатацию ТЦ отсутствует. Администрация Пензы выдавала ООО «Сетевая компания» разрешение на строительство административного здания, но не торгового центра», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что прокурор усмотрел нарушение прав неопределенного круга лиц на обеспечение безопасности при эксплуатации здания.

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«Представители ответчика ООО «Сетевая компания» просили отказать в удовлетворении исковых требований в части запрета эксплуатации здания из-за нарушений требований пожарной безопасности ввиду их устранения в добровольном порядке. В судебном заседании они не представили доказательств, подтверждающих исполнение в полном объеме требований законодательства», — уточнила Наталья Быченкова.

Пресс-секретарь напомнила, что в результате Железнодорожный районный суд запретил эксплуатацию торгового центра «Урицкий» площадью 2 тыс. 701 кв. метр до устранения нарушений — нерассредоточенного расположения на первом этаже двух эвакуационных выходов и отсутствия системы автоматического пожаротушения.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Оно вступило в законную силу», — добавила она.

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