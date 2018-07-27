В Пензенской области пройдет конкурс благоустройства среди предприятий Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Прием заявок на конкурс «Лучшее благоустроенное промышленное предприятие Пензенской области» стартует с 15 августа.

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Эксперты дадут оценку содержанию объектов озеленения и благоустройства внутризаводских и прилегающих территорий промышленных предприятий.

Основными критериями станут внешний вид здания, дизайнерское и архитектурное решение, освещенность, санитарное состояние, наличие обустроенных зон отдыха, парковки для сотрудников, а также состояние зеленых насаждений.

До 20 сентября конкурсная комиссия определит победителей. Вручение дипломов призеров состоится в рамках празднования Дня машиностроителя.

Заявки следует подать до 1 сентября в ассоциацию промышленников области по адресу: Пенза, улица Гагарина, 16, офис 211. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (8412) 595-815, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.