EN
17:35:03 Пятница, 27 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области пройдет конкурс благоустройства среди предприятий

14:19 | 27.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Прием заявок на конкурс «Лучшее благоустроенное промышленное предприятие Пензенской области» стартует с 15 августа.

В Пензенской области пройдет конкурс благоустройства среди предприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эксперты дадут оценку содержанию объектов озеленения и благоустройства внутризаводских и прилегающих территорий промышленных предприятий.

Основными критериями станут внешний вид здания, дизайнерское и архитектурное решение, освещенность, санитарное состояние, наличие обустроенных зон отдыха, парковки для сотрудников, а также состояние зеленых насаждений.

До 20 сентября конкурсная комиссия определит победителей. Вручение дипломов призеров состоится в рамках празднования Дня машиностроителя.

Заявки следует подать до 1 сентября в ассоциацию промышленников области по адресу: Пенза, улица Гагарина, 16, офис 211. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (8412) 595-815, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе определили лучших пожарных Пензенские волонтеры спасли котят, изувеченных детьми
Пензенские МФЦ временно не будут принимать документы на услуги Росреестра В Пензе награждены отличившиеся работники торговли
В Кузнецке две похоронные услуги исключены из числа платных Выставка «Художники Пензы» начнет работу в картинной галерее 31 июля
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама