EN
17:34:32 Пятница, 27 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке две похоронные услуги исключены из числа платных

15:07 | 27.07.2018 | Общество

Печать

Кузнецк, 27 июля 2018. PenzaNews. Две услуги, которые по закону должны предоставляться на безвозмездной основе, исключены из числа платных в Кузнецке Пензенской области после протеста прокуратуры.

В Кузнецке две похоронные услуги исключены из числа платных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение федерального закона «О погребении и похоронном деле» в постановление администрации Кузнецка от 5 марта 2015 года №767 «Об утверждении тарифов на перечень оказываемых муниципальным предприятием «Ритуал» платных похоронных услуг» были включены те, которые должны оказываться гражданам на бесплатной основе, поскольку относятся к гарантированным, финансируемым за счет средств Пенсионного фонда России», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что на незаконный нормативный правовой акт органа местного самоуправления прокурор Кузнецка внес протест, по результатам рассмотрения которого администрация города скорректировала постановление.

«Исключена платная услуга по оформлению документов на захоронение. По гарантированным государством услугам по погребению оговорено, что плата за их предоставление не взимается», — уточнила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе определили лучших пожарных Пензенские волонтеры спасли котят, изувеченных детьми
Пензенские МФЦ временно не будут принимать документы на услуги Росреестра В Пензе награждены отличившиеся работники торговли
Выставка «Художники Пензы» начнет работу в картинной галерее 31 июля В Пензенской области пройдет конкурс благоустройства среди предприятий
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама