В Кузнецке две похоронные услуги исключены из числа платных Общество

Кузнецк, 27 июля 2018. PenzaNews. Две услуги, которые по закону должны предоставляться на безвозмездной основе, исключены из числа платных в Кузнецке Пензенской области после протеста прокуратуры.

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«Установлено, что в нарушение федерального закона «О погребении и похоронном деле» в постановление администрации Кузнецка от 5 марта 2015 года №767 «Об утверждении тарифов на перечень оказываемых муниципальным предприятием «Ритуал» платных похоронных услуг» были включены те, которые должны оказываться гражданам на бесплатной основе, поскольку относятся к гарантированным, финансируемым за счет средств Пенсионного фонда России», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что на незаконный нормативный правовой акт органа местного самоуправления прокурор Кузнецка внес протест, по результатам рассмотрения которого администрация города скорректировала постановление.

«Исключена платная услуга по оформлению документов на захоронение. По гарантированным государством услугам по погребению оговорено, что плата за их предоставление не взимается», — уточнила собеседница агентства.