В Пензе запустят проект по организации досуга пенсионеров Общество

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Проект по организации досуга пенсионеров должен быть запущен в Пензенской области в ближайшее время. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев главам Минспорта и Минкультуры региона Григорию Кабельскому и Татьяне Курдовой.

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«В проекте [следует] проработать различные направления», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 июля, добавив, что акцент необходимо сделать, в частности, на творчестве и занятиях спортом.

Глава региона рекомендовал задействовать для этого физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи), которые зачастую пустуют в дневное время.

«У пенсионеров востребованы массовые зарядки под музыку», — привел пример Иван Белозерцев.

Он добавил, что апробировать данный проект можно в Бессоновском районе.