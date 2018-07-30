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В Пензе запустят проект по организации досуга пенсионеров

09:47 | 30.07.2018 | Общество

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Проект по организации досуга пенсионеров должен быть запущен в Пензенской области в ближайшее время. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев главам Минспорта и Минкультуры региона Григорию Кабельскому и Татьяне Курдовой.

В Пензе запустят проект по организации досуга пенсионеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В проекте [следует] проработать различные направления», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 июля, добавив, что акцент необходимо сделать, в частности, на творчестве и занятиях спортом.

Глава региона рекомендовал задействовать для этого физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи), которые зачастую пустуют в дневное время.

«У пенсионеров востребованы массовые зарядки под музыку», — привел пример Иван Белозерцев.

Он добавил, что апробировать данный проект можно в Бессоновском районе.

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