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В Малой Сердобе прошел митинг против пенсионной реформы

17:23 | 30.07.2018 | Общество

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Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Более 100 человек приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста, состоявшегося в селе Малая Сердоба вслед за народным сходом в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба обкома КПРФ.

В Малой Сердобе прошел митинг против пенсионной реформы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами «Единая Россия», руки прочь от наших пенсий!», «Требуем референдума по вопросу повышения пенсионного возраста!», «Повышению пенсионного возраста — нет, прогрессивному налогу — да!» и другими.

В митинге принял участие член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев.

Он высказал мнение, что единственной целью повышения пенсионного возраста является «поддержка олигархов, пострадавших от западных санкций, за счет средств, сэкономленных на простых людях».

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«Только объединившись, мы сможем добиться своих требований и отстоять право на достойную жизнь в собственной стране», — отметил лидер пензенских коммунистов.

Ранее акции протеста против пенсионной реформы прошли в Кузнецке, Каменке, Неверкино, Башмаково, Пачелме, а также в Сердобске, Нижнем Ломове, Заречном и Спасске.

Согласно официальным данным, на 1 января 2018 года численность населения Малосердобинского района, административным центром которого является село Малая Сердоба, составляла около 8,7 тыс. человек, из них более 4,6 тыс. — лица трудоспособного возраста и свыше 3 тыс. — неработающие пенсионеры.

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