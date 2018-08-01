На активиста, обозвавшего пензенского депутата, могут завести уголовное дело — юрист Общество

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Руководитель юридической компании «Свой юрист» Роман Нульман прокомментировал ИА «PenzaNews» ситуацию с оскорблением депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерия Плахуты, которого публично обзывал гражданский активист Руслан Бармаков, в связи с чем народный избранник написал заявление в полицию.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Особенностью объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, является то, что оскорбление представителя власти должно быть, во-первых, публичным и, во-вторых, должно быть совершено при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. При этом оскорбление может быть осуществлено любыми способами — словесно, жестами, письменно и так далее, то есть способ совершения преступления не влияет на наличие состава преступления. Он является формальным, и оконченным преступление считается уже в момент высказывания слов оскорбительного характера или иных действий», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Читайте также

На сайте пензенских эсеров появилась информация о проведенном Плахутой приеме граждан

«Человек осознает, что оскорбляет представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, и желает сделать это», — сказал Роман Нульман, отметив, что мотивация оскорбления в данном случае значения не имеет.

При этом, по словам юриста, оскорбление должно быть выражено в неприличной форме, которая означает не только нецензурную брань или непристойные жесты в адрес представителя власти, но и иные действия, находящиеся в противоречии с принятыми в обществе нормами поведения.

«В нашем конкретном случае депутат выполнял свои должностные обязанности. Гражданин был очень взволнован и несдержан. Он осознавал, что перед ним стоит представитель власти, и, высказывая публично прямые оскорбительные слова в его адрес, проявлял неуважение, по моему мнению, к власти в целом в лице конкретного депутата, что защищается законом. При рассмотрении правоохранительными органами заявления депутата должен быть поставлен вопрос о содержании в произнесенных словах оскорбительных черт в соответствии со ст. 319 УК РФ. Вероятно, будет назначена лингвистическая экспертиза, которая исследует продукты речевой деятельности, направленные на установление значимых фактов», — резюмировал руководитель юридической компании «Свой юрист».