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За II смену в пензенских лагерях оздоровительный эффект получили свыше 99% детей

08:53 | 02.08.2018 | Общество

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Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. 99,2% детей, отдохнувших за время второй смены в лагерях Пензенской области, получили оздоровительный эффект. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За II смену в пензенских лагерях оздоровительный эффект получили свыше 99% детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«94% детей получили выраженный оздоровительный эффект, 5,2% — слабый, 0,8% — не получили никакого. Во вторую смену функционировало 119 лагерей, в которых отдохнули 8 тыс. 394 ребенка», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что срывов смен, задержек сроков заезда, аварийных ситуаций и открытия несанкционированных лагерей на территории региона не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре отметили, что питание в оздоровительных учреждениях было разнообразным, организованным строго в соответствии с утвержденным меню; необоснованной замены блюд, занижения объема порций, исключения отдельных видов продуктов, снижения их категории не установлено.

«В ходе проверок выявлялись нарушения санитарных требований к условиям размещения детей, к режиму уборки и обработки помещений, организации питания, ведения необходимой медико-санитарной документации, неполному объему профилактических и противоэпидемических мероприятий. За допущенные нарушения за истекший период летней оздоровительной кампании наложено 363 штрафа на сумму 1,6 млн. рублей, вынесено 17 предупреждений юридическим лицам, один административный протокол был направлен в суд, вынесено решение о приостановлении деятельности дневного лагеря по причине проведения ремонтных работ в школе. Отдых детей был продолжен на базе другого учреждения», — добавили в управлении.

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