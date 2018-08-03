Телеканал «ТВ-Пенза» прекратил свою работу Общество

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Телеканал «ТВ-Пенза», учредителем которого является МУП «Аналитический региональный центр информационных систем» («Арцис»), прекратил свою работу.

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Согласно данным Роскомнадзора, действие свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ №ТУ58-0142 (форма распространения — телеканал, территория распространения — Пензенская область) прекращено 26 июля 2018 года по решению учредителя.

Другое свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ №ФС77-40184 (форма распространения — электронное периодическое издание, территория распространения — Россия, зарубежные страны) — числится как действующее. Вместе с тем сайт Tv-penza.ru недоступен пользователям. В соответствии с данными, имеющимися в открытом доступе, администратором домена, оплаченного до 10 сентября 2018 года, является МУП «Арцис».

По наблюдению зрителей, в последнее время телеканал функционировал не в полном объеме.

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Так, музыкальные программы транслировались без звука, а бегущая строка гласила, что это связано с «отсутствием возможности оплатить 140 тыс. рублей в квартал в РАО [«Российское авторское общество»] и ВОИС [«Всемирная организация интеллектуальной собственности»]».

Последнее обновление на страницах канала «ТВ-Пенза» в соцсетях датировано 23 июля.

В тот же день было обнародовано видео продолжительностью около 14 минут, в котором перечислены основные этапы развития канала. Завершается оно фразой: «Спасибо за то, что все эти годы вы были с нами».

В комментарии к прощальному видео в соцсети «ВКонтакте» шеф-редактор службы новостей «ТВ-Пенза» Екатерина Сорокина сообщила, что «канал прекращает свое существование». При этом, по ее словам, «коллектив без работы не оставили».

«Нам предложили работу на других пензенских каналах», — написала она.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», как минимум нескольким журналистам, ранее трудившимся над созданием сюжетов для муниципального телеканала, предоставлена возможность пройти стажировку на ТРК «Экспресс», по результатам которой будет приниматься решение об условиях дальнейшего сотрудничества с ними.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2018 года на сайте телеканала «ТВ-Пенза» было опубликовано заявление о предстоящем сокращении коллектива. Его авторы с сожалением констатировали, что телеканал, который на протяжении долгих лет активно освещал деятельность органов власти и партии «Единая Россия», «оказался никому не нужен».

Вскоре после этого главный редактор СМИ Марина Анфалова пояснила, что телеканал планируется оценить и продать, так как у города нет возможности содержать его. По ее словам, соответствующее решение было озвучено в ходе рабочей встречи с участием губернатора Ивана Белозерцева и мэра Виктора Кувайцева.