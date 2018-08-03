В правительстве Пензенской области обсудили поддержку рабочей молодежи Общество

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Поддержка специалистов на этапе обучения и сразу после его окончания стала одной из тем с рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева со студентами, молодыми работниками, перспективными учеными и начинающими предпринимателями в четверг, 2 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона пояснил собравшимся, что поводом для проведения круглого стола стало то, в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2018 году попали шестеро пензенцев, а то есть в три раза больше, чем в 2017-м.

«В текущем году Пензенская область получила две субсидии из федерального бюджета на развитие профессионального образования. Первая направлена на создание региональной сетевой площадки подготовки кадров в сфере строительства. Вторая — на открытие регионального учебно-методического центра для сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Эти проекты в стадии реализации», — сказал Иван Белозерцев.

По его мнению, важным направлением стимулирования молодежи к профессиональной деятельности является проведение конкурсов профмастерства — «Молодые профессионалы» и «Лучший по профессии», где победители получают ценные призы.

Он напомнил, что для студентов выпускных курсов пензенских вузов и колледжей с нового учебного года учреждается конкурс «Профессиональный старт», победители которого получат престижную работу и стипендию из бюджета.

«Поддержка молодых специалистов, создание условий для их самореализации остается важной для нас задачей», — пояснил Иван Белозерцев.

В ходе обсуждения закрепления специалистов в профессиях участники дискуссии рассмотрели проблему как со стороны молодых сотрудников, так и с точки зрения работодателей.

Была высказана инициатива о поощрении наставников и предоставлении дополнительных баллов победителям конкурса профмастерства при поступлении в Пензенский государственный университет, сообщает пресс-служба правительства региона.