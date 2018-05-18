В Пензе победители конкурса «Старт в профессию» будут получать стипендию в 20 тыс. рублей Образование

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Стипендия в размере 20 тыс. рублей будет в течение года выплачиваться из бюджета Пензенской области победителям конкурса «Старт в профессию», который впервые пройдет в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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Он напомнил, что ранее с инициативой организации состязания среди начинающих специалистов выступил губернатор Иван Белозерцев.

«С Александром Геннадьевичем [Воронковым, министром образования Пензенской области] подготовили все документы по этому конкурсу. Будет уже в 2018 году 25 победителей по различным отраслям знаний, которые получат годовую стипендию в размере 20 тыс. рублей ежемесячно и зарплату», — пояснил Олег Ягов в ходе подведения итогов регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», состоявшего на базе санатория «Березовая роща».

Он особо обратил внимание на то, что, по условиям конкурса, предприятия, которые возьмут на работу победителей, должны будут выплачивать им не по 10–12 тыс. рублей, а зарплату не ниже средней по региону.

«То есть порядка 40–45 тыс. [рублей] можно будет зарабатывать», — добавил зампред облправительства.