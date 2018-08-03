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Участник «iВолги» из Пензы предложил наладить комплексную работу с перспективной молодежью

14:40 | 03.08.2018 | Общество

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Самара, 3 августа 2018. PenzaNews. Руководитель пензенского музея занимательных наук «Реактор» Руслан Кондратьев, который в 2017 году стал получателем гранта по итогам окружного молодежного форума «iВолга», а этим летом участвует в проходящем в Самарской области мероприятии в качестве эксперта, предложил наладить систему комплексной подготовки авторов проектов с целью увеличения их шансов на получение материальной поддержки.

Участник «iВолги» из Пензы предложил наладить комплексную работу с перспективной молодежью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если ориентироваться на наши проекты, пензенские, мы сразу понимаем, что работа у нас ведется относительно слабо — именно по подготовке комплексной, системной. Хотя, независимо от этого, у нас есть хорошая система дотаций. У нас губернатор Пензенской области [Иван Белозерцев] удваивает все гранты, которые получают во время форумной кампании», — отметил он, выступая на встрече заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина с участниками форума «iВолга-2018» в Самарской области.

Руслан Кондратьев попросил поднять руки молодых людей из Пензенской области, присутствующих в зале.

«Собственно, этим все сказано — нас всего лишь двое», — констатировал эксперт.

Также он обратил внимание на то, что в настоящее время все регионы готовятся к молодежным форумам по-разному.

«В Удмуртии ведется комплексная подготовка, и ребята там готовы очень хорошо — результаты об этом говорят. В Татарстане очень поддерживают при помощи писем и поиска партнеров на республиканском уровне», — уточнил Руслан Кондратьев.

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Вместе с тем, по его словам, пока «нет консолидации и коммуникации между регионами», что позволило бы объединить лучшие практики.

Предложение Руслана Кондратьева поддержали представители других субъектов ПФО.

В свою очередь Игорь Паньшин пообещал, что в аппарате полпреда учтут все пожелания, высказанные участниками мероприятия.

Он также отметил, что пензенский опыт по премированию молодежи, получившей гранты на окружных и всероссийских форумах, будет взят на вооружение.

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