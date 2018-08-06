Пензенский губернатор призвал реконструировать бывший дом офицеров с опережением графика Общество

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал завершить реконструкцию бывшего гарнизонного дома офицеров на Западной поляне Пензы, на базе которого будет создан центр культурного развития «На Ленинградской», с опережением графика.

Фото: Pnzreg.ru

«Если грамотно организовать процесс — расставить строителей, отделочников так, чтобы они не мешали друг другу, запланированный срок сдачи объекта можно сократить. Центр культурного развития «На Ленинградской» надо реконструировать с опережением плана», — сказал глава региона в ходе посещения объекта в понедельник, 6 августа.

Иван Белозерцев отметил, что готов обеспечить ускоренное финансирование реконструкции.

В свою очередь представители подрядчика пообещали для выполнения поставленной задачи в сентябре увеличить число отделочников на 30–40 человек.

В связи с расширением общей площади помещений губернатор предположил, что в здании смогут заниматься больше детей, чем это было раньше.

Также он обратил внимание на необходимость использования внутреннего двора под летнюю сценическую площадку или, например, открытое детское кафе, информирует пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания планируется увеличить за счет возведения пристроев.

7 мая 2018 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице директора Дмитрия Прошкина подписали госконтракт на реконструкцию. Предполагаемый срок окончания работ — 15 декабря 2020 года.

Цена контракта составляет более 411 млн. рублей. Финансирование осуществляется из средств бюджета Пензенской области.

