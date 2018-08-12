Кувайцев поздравил Агамагомедова и Умнова с Днем строителя Общество

Пенза, 12 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил своего заместителя по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова и начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова с Днем строителя, который отмечается в воскресенье, 12 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

«Вы делаете большое, доброе, нужное дело. Труд строителей, архитекторов, проектировщиков всегда служил на благо жителей Пензы. Благодаря вашей работе возводятся жилые дома, школы, больницы, детские сады, реконструируются дороги - объекты, без которых город не можем существовать», — отметил он.

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Мэр добавил, что созидательная работа представителей строительной сферы делает жизнь пензенцев более благоустроенной и комфортной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Магомед Агамагомедов трудится в ранге вице-мэра Пензы по земельным и градостроительным вопросам с августа 2017 года, когда занимающая эту должность Ирина Ширшина была задержана в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. При этом Магомед Агамагомедов работает по прямому договору, заключенному на время отсутствия Ирины Ширшиной.

Игорь Умнов возглавил УКС Пензы после перехода в феврале 2017 года прежнего руководителя управления Светланы Кругловой на должность первого замглавы Минстроя области.