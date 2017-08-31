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В мэрии Пензы опровергли информацию об увольнении Ирины Ширшиной

11:55 | 31.08.2017 | Политика

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Распространяемая в интернете информация о том, что находящаяся под домашним арестом заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина якобы освобождена от занимаемой должности, не соответствует действительности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Резепова, отвечая на соответствующий вопрос по телефону.

В мэрии Пензы опровергли информацию об увольнении Ирины Ширшиной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, Ирина Ширшина, которая не считает себя виновной, не писала заявление об увольнении по собственному желанию, а глава администрации Пензы Виктор Кувайцев не расторгал трудовой договор со своей подчиненной.

Татьяна Резепова напомнила, что обязанности вице-мэра возложены на бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Магомеда Агамагомедова.

Собеседница агентства добавила также, что он работает по прямому договору, заключенному на время отсутствия Ирины Ширшиной.

Кроме того, руководитель пресс-службы администрации Пензы отметила, что кабинет вице-мэра на втором этаже с соответствующей табличкой пустует: Магомед Агамагомедов исполняет обязанности Ирины Ширшиной, находясь в том же кабинете, что и раньше — на пятом этаже здания.

Биография

Ширшина Ирина Владимировна

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

3 августа она была задержана на 48 часов. 5 августа в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Какое именно преступление инкриминируется Ирине Ширшиной, в СКР не уточняют, однако известно, что обвинение ей было предъявлено еще перед избранием меры пресечения.
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