В Пензе подвели предварительные итоги акции «Дом для волков» Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Свыше 515 тыс. рублей, по предварительным данным, выручено в ходе акции «Дом для волков», состоявшейся с целью сбора средств на строительство нового вольера для хищников в зоопарке Пензы в минувшее воскресенье, 12 августа.

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На сайте зверинца уточняется, что более 457 тыс. рублей было получено от продажи билетов и сувениров.

Из куба для благотворительных пожертвований извлечено 44 тыс. рублей.

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Кроме того, по последним данным, на специальный счет зоопарка переведено около 14 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время волки в пензенском зоопарке содержатся в постройках 1980-х годов, которые не соответствуют современным требованиям.

Руководство учреждения решило построить новый просторный вольер. Там планируется сохранить естественный грунт и соорудить домики для животных.

Для лучшего обзора вольер с трех сторон закроют стеклом, а для посетителей установят лавочки и навес.