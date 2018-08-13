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В Пензе подвели предварительные итоги акции «Дом для волков»

09:18 | 13.08.2018 | Общество

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Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Свыше 515 тыс. рублей, по предварительным данным, выручено в ходе акции «Дом для волков», состоявшейся с целью сбора средств на строительство нового вольера для хищников в зоопарке Пензы в минувшее воскресенье, 12 августа.

В Пензе подвели предварительные итоги акции «Дом для волков»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На сайте зверинца уточняется, что более 457 тыс. рублей было получено от продажи билетов и сувениров.

Из куба для благотворительных пожертвований извлечено 44 тыс. рублей.

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Кроме того, по последним данным, на специальный счет зоопарка переведено около 14 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время волки в пензенском зоопарке содержатся в постройках 1980-х годов, которые не соответствуют современным требованиям.

Руководство учреждения решило построить новый просторный вольер. Там планируется сохранить естественный грунт и соорудить домики для животных.

Для лучшего обзора вольер с трех сторон закроют стеклом, а для посетителей установят лавочки и навес.

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