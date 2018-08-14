EN
00:21:31 Среда, 15 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщины старше 50 лет активнее других обращались по вопросу пенсионной реформы

10:37 | 14.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Более половины обращений относительно инициативы правительства РФ о повышении пенсионного возраста поступило в call-центр и приемную Общественной палаты Пензенской области от женщин старше 50 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте совещательного органа.

В Пензе женщины старше 50 лет активнее других обращались по вопросу пенсионной реформы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тексте отмечается, что всего с 16 июля поступило 621 обращение, 15 коллективных писем от медиков, работников торговли и банковской сферы; консультацию сотрудников отделения Пенсионного фонда России по региону получили 116 человек.

«Пензенцы задавали вопросы об индексации пенсий работающим пенсионерам, об изменении пенсионного возраста для льготных категорий граждан и назначении досрочных пенсий, о легализации трудовых отношений и заработной платы и другие», — поясняется в сообщении.

В нем добавляется, что прием обращений по этой теме завершен.

Загрузка...
Читайте также
Роспотребнадзор запустит в Пензе горячую линию по вопросам качества товаров для школы Эксперты подтвердили рейтинг Пензенской области на уровне ruBBB
Жителям Пензы предложили присоединиться к поискам Ильи Кузьмина Мэр Пензы поручил найти новые участки для решения проблемы обманутых дольщиков
В Пензе троллейбусы №8 и №9 пустят в объезд места ремонта газопровода Юные пациенты пензенских больниц примут участие в конкурсе антинаркотических рисунков
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама