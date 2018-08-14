В Пензе женщины старше 50 лет активнее других обращались по вопросу пенсионной реформы Общество

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Более половины обращений относительно инициативы правительства РФ о повышении пенсионного возраста поступило в call-центр и приемную Общественной палаты Пензенской области от женщин старше 50 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте совещательного органа.

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В тексте отмечается, что всего с 16 июля поступило 621 обращение, 15 коллективных писем от медиков, работников торговли и банковской сферы; консультацию сотрудников отделения Пенсионного фонда России по региону получили 116 человек.

«Пензенцы задавали вопросы об индексации пенсий работающим пенсионерам, об изменении пенсионного возраста для льготных категорий граждан и назначении досрочных пенсий, о легализации трудовых отношений и заработной платы и другие», — поясняется в сообщении.

В нем добавляется, что прием обращений по этой теме завершен.