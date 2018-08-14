«Пенза-Взгляд» пожаловался в ФАС по поводу проводимых департаментом СМИ аукционов Общество

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области приняло к рассмотрению жалобы ООО «Пенза-Взгляд» — учредителя одноименного сетевого издания — на положения документации при проведении департаментом информационной политики и СМИ региона двух электронных аукционов, начальная цена каждого из которых составляет 1 млн. рублей.

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Как отмечается на сайте ведомства, речь идет об аукционах, объявленных на официальном портале госзакупок в один день — 31 июля — и ориентированных на федеральные информационные агентства.

В рамках одного контракта заказчик рассчитывает получить услуги СМИ, имеющего свидетельство о регистрации, среднесуточная посещаемость сайта которого должна составлять более 1,4 млн. уникальных посетителей. При этом интернет-портал должен предоставлять возможность комментирования новостей.

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Департаменту информационной политики и СМИ Пензенской области потребовалось разместить на таком сайте 55 сообщений о развитии экономики, здравоохранения, промышленности, об инвестиционном потенциале и общественной жизни региона, а также одно интервью.

Согласно документации второго аукциона, среднесуточная посещаемость сайта СМИ, имеющего свидетельство о регистрации, может быть меньше — более 40 тыс. уникальных посетителей, однако обязательно наличие региональных вкладок и адаптированной версии для мобильных устройств. Кроме того, у читателей должна быть возможность оставлять комментарии.

На таком интернет-ресурсе по заказу пензенского департамента планируется разместить 50 новостных сообщений, четыре аналитические статьи и два фоторепортажа объемом не более девяти снимков в публикации.

Какие именно положения документации вызвали претензии представителей ООО «Пенза-Взгляд», на сайте областного УФАС не уточняется.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, возглавляемый Олегом Синенковым и курируемый заместителем председателя правительства региона Василием Трохиным, в первой половине 2018 года заключил контракты на освещение событий из жизни субъекта РФ более чем на 7 млн. рублей. При этом на федеральные средства массовой информации было потрачено менее 7% от этой суммы.

С наступлением июля политика ведомства кардинально поменялась. За этот месяц было объявлено сразу пять аукционов, ориентированных на федеральные СМИ, начальная цена по которым составила в сумме почти 4,7 млн. рублей.

В августе департамент объявил еще три аукциона — на этот раз для телерадиокомпаний — на общую сумму около 8 млн. рублей.