В «Дилижансе» по-прежнему не говорят, будут ли повышать стоимость проезда с 16 августа Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», которые, согласно данным на сайте мэрии Пензы, обеспечивают работу автобусов №№66, 70, 82С и 99, а также маршруток №№1, 1Т, 2А, 2Т, 5К, 7, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85 и 93, по-прежнему хранят молчание относительно возможного повышения платы за проезд с предстоящего четверга, 16 августа.

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В приемной руководителя компаний-перевозчиков корреспонденту ИА «PenzaNews» сообщили, что генеральный директор, депутат гордумы от «Единой России» Андрей Фомин находится в командировке, и пояснили, что никаких комментариев на эту тему ждать не стоит.

«Руководство организации никаких комментариев по этому поводу давать не будет», — сказали в приемной.

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В Пензе решено повысить предельные тарифы на проезд в общественном транспорте

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 августа в Пензе начнут действовать новые предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта: для троллейбусов — 20 рублей 78 копеек, для автобусов большой вместимости — 21 рубль, для маршруток — 23 рубля 1 копейка.

Это дает возможность органу местного самоуправления принять решение об увеличении размера провозной платы для муниципального транспорта, компаниям-перевозчикам — для частного. При этом стоимость билета не должна превышать предельный тариф.

К настоящему времени о решении по данному вопросу объявили лишь компании «Меркурий» и «Меркурий-авто-6». Они намерены с 16 августа повысить стоимость проезда и провоза багажа в автобусах №54 и №30 до 21 рубля, в маршрутных такси №№4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81 и 89 — до 23 рублей.

На данный момент стоимость проезда в общественном транспорте Пензы при оплате наличными составляет: в троллейбусах — 17 рублей, в автобусах — 18 рублей, в маршрутках — 20 рублей.