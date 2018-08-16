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В Пензе проверили организации, занимающиеся реабилитацией наркоманов

08:48 | 16.08.2018 | Общество

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции и прокуратуры провели проверку негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию алкоголиков и наркоманов в Пензе.

В Пензе проверили организации, занимающиеся реабилитацией наркоманов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, в семи проверенных учреждениях находятся в основном граждане, имеющие алкогольную зависимость: их значительно больше, чем наркоманов.

Полицейские провели беседы с каждым из них. Все пациенты пояснили, что проходят реабилитацию в центрах добровольно. Находящихся в федеральном или местном розыске среди них не оказалось.

В некоторых учреждениях пациенты проводят время за совместным общением, занятиями спортом и хозяйственными делами. Резиденты в ряде случаев проживают безвозмездно, но в качестве оплаты услуг выполняют различные работы.

По итогам прошедших проверок сотрудники полиции не зафиксировали каких-либо нарушений по своей линии.

Вместе с тем представители других ведомств выявили ряд недостатков. В частности, некоторые реабилитационные центры размещаются в жилых домах и квартирах, хотя должны располагаться в нежилых помещениях.

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