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Приставы за две недели взыскали в Пензе более 1 млн. долгов по алиментам

08:46 | 17.08.2018 | Общество

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Судебные приставы взыскали в Пензе за две недели более 1 млн. 100 тыс. рублей по алиментным платежам в пользу детей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Приставы за две недели взыскали в Пензе более 1 млн. долгов по алиментам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», составлено шесть административных протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ, 94 должникам запрещен выезд за пределы страны, 16 человек ограничены в специальном праве», — отметила собеседница агентства.

Она отметила, что один из пензенцев выплатил 17-летней дочери долг по алиментам на сумму 123 тыс. рублей после вручения постановления об ограничении в праве управления транспортным средством.

Яна Загребельная добавила, что также долг в 100 тыс. рублей выплатил отец, находящийся в розыске с октября 2017 года, который был ограничен в праве выезда за пределы страны и управления автомашиной, все его счета были арестованы.

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