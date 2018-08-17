Перед мэрией Пензы пройдет пикет за льготный проезд для школьников и студентов Общество

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Активисты областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) проведут перед зданием мэрии Пензы согласованный с городскими властями пикет за введение льгот для школьников и студентов при оплате проезда в общественном транспорте, который подорожал на 3 рубля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» первый секретарь пензенского обкома ЛКСМ Александр Рогожкин, мероприятие состоится у памятника Советской Конституции в предстоящий понедельник, 20 августа, в 17.00.

«Несколько лет назад была такая практика, что школьники […] половину суммы платили, и у студентов тоже льготы были. Мы считаем, что в контексте повышения цен на проезд для всех льготы для студентов и школьников — это очень справедливо», — отметил собеседник агентства.

Он не исключил, что власть прислушается к предложению активистов.

«Мы на это очень сильно надеемся», — сказал Александр Рогожкин.

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По его словам, планируется, что в пикете примет участие не только комсомольский актив, но и школьники, студенты, а также представители общественности, поддерживающие идею введения льгот.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 августа 2018 года областное управление по регулированию тарифов и энергосбережению утвердило новые предельные тарифы на проезд в общественном транспорте Пензы: для троллейбусов — 20 рублей 78 копеек, для автобусов большой вместимости — 21 рубль, для маршрутных такси — 23 рубля 1 копейка.

Они вступили в силу с 16 августа. С этого же дня во всех видах транспорта стоимость проезда выросла на 3 рубля: в троллейбусах — с 17 до 20, в автобусах — с 18 до 21, в маршрутных такси — с 20 до 23.

В связи с этим член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев направил депутатский запрос на имя руководителя регионального управления ФАС России Елены Демидовой с просьбой проверить деятельность групп компаний «Дилижанс» и «Меркурий» на предмет сговора.