В Пензе по инициативе коммунистов создана подгруппа по пенсионному референдуму Общество

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы создана по итогам собрания, состоявшегося на базе обкома КПРФ в Пензе в субботу, 18 августа.

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С предложением сформировать ее ранее выступили представители областного комитета Компартии России — первый секретарь Георгий Камнев, секретарь по оргпартработе Олег Шаляпин и член контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Ольга Маризова.

До начала собрания для участия в нем был зарегистрирован 141 человек. С учетом необходимости нотариального удостоверения подписей членов подгруппы процедура заняла более шести часов.

В повестку было включено пять вопросов. В голосовании приняли участие 125 человек, которые по каждому пункту проявили единодушие.

Так, было принято решение о создании из числа присутствующих региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума.

Затем была утверждена формулировка предлагаемого к вынесению на всенародное голосование вопроса: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» Ранее она была согласована Центризбиркомом.

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После этого уполномоченными представителями из числа членов региональной подгруппы были назначены Георгий Камнев, Олег Шаляпин, первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова и региональный председатель всероссийского движения «Надежда России» Маргарита Абрамова. Им решено выдать доверенности на представление интересов объединения граждан.

Георгию Камневу поручено от имени собрания оформить нотариально заверенные доверенности троим уполномоченным представителям. При этом одному из инициаторов создания подгруппы Олегу Шаляпину необходимо в присутствии нотариуса подписать доверенность Георгию Камневу.

Последним вопросом было утверждено ходатайство в избирательную комиссию Пензенской области о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума. Оно будет представлено в облизбирком вместе с пакетом необходимых документов.

В завершение собрания Георгий Камнев поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и выразил надежду на то, что общими усилиями удастся не допустить повышения пенсионного возраста.