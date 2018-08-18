Георгий Камнев заявил о попытке сорвать референдум по пенсионной реформе Политика

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Проведение в ряде регионов России неафишируемых собраний с целью создания региональных подгрупп инициативной группы по пенсионному референдуму является попыткой сорвать всенародное голосование граждан по вопросу государственного значения. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев.

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По его словам, в условиях, когда в каждом регионе может быть зарегистрирована лишь одна подгруппа, разные объединения стараются опередить друг друга, предлагая вынести на референдум вопросы со схожими формулировками — так, в Пензенской области некие граждане уже провели соответствующее собрание и подали в облизбирком необходимые документы, которые проходят проверку.

«Это, на наш взгляд, было сделано специально для того, чтобы торпедировать саму процедуру референдума и превратить ее в фарс», — сказал собеседник агентства перед началом собрания по созданию региональной подгруппы, которое было заранее анонсировано пензенским обкомом КПРФ.

Георгий Камнев отметил, что, по его данным, в опередившую коммунистов подгруппу, которая собиралась в доме молодежи, вошли преимущественно работники бюджетной сферы, в том числе представители образования.

«И так по всей стране. В чем смысл? В том, чтобы каждая группа, кто 20 регионов [охватит], кто 15, кто 10, 12, и получится, что ни одна [...] не наберет 43 региона, что необходимо. После этого уважаемая председатель Центральной избирательной комиссии [Элла Памфилова] выйдет и скажет: «Ну вам же никто не мешал! Вы сами не договорились, поэтому, к сожалению, референдума и не получилось». Вот и все», — предположил собеседник агентства.

Он добавил, что КПРФ планирует выяснить, каким образом проводилось собрание первой инициативной подгруппы, в какое время — в рабочее или нет, а также насколько юридически грамотно оформлены документы.

«С документами у них, я абсолютно уверен, все будет нормально, и областная избирательная комиссия их зарегистрирует. На самом деле это целенаправленная работа власти для того, чтобы в целом сорвать проведение референдума», — заявил член президиума ЦК КПРФ.

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Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, насколько целесообразно в этом случае было организовывать субботнее собрание по созданию еще одной подгруппы, Георгий Камнев пояснил, что отменять его не было смысла, поскольку пока еще остается шанс, что поданные другими активистами документы не пройдут проверку.

По его мнению, процедура подготовки к референдуму предусматривает такой порядок, при котором всегда есть возможность отстранить от этой работы тех, кто действительно заинтересован довести дело до всенародного голосования.

«У нас в некоторых регионах узнавали о том, что проведены какие-то инициативные группы, уже в момент отказа. То есть никакой информации нет — тихо где-то кто-то проводил якобы [собрание], якобы подавал документы [в избирательную комиссию субъекта РФ]. Потом проводили наши структуры [обкомы КПРФ] мероприятие с приглашением людей, сдавали документы. У них, естественно, все принимали, рассматривали, а потом они получали ответ: «Извините, раньше вас какая-то группа провела». Для нас, в принципе, все понятно. […] Исходя из того, как проводят в других регионах, я могу сказать, что те группы подали бы все равно на день раньше», — резюмировал Георгий Камнев.