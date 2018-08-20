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В Пензе коммунисты подали документы на регистрацию подгруппы по пенсионному референдуму

16:29 | 20.08.2018 | Общество

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Документы на регистрацию региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы, созданной в Пензе коммунистами, поданы в избирательную комиссию области в понедельник, 20 августа.

В Пензе коммунисты подали документы на регистрацию подгруппы по пенсионному референдуму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их передали двое уполномоченных представителей подгруппы — член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании региона Георгий Камнев и секретарь обкома по оргпартработе, глава фракции Компартии России в пензенской гордуме Олег Шаляпин.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Георгий Камнев, в региональную подгруппу вошел 141 человек, при этом подписи каждого заверены нотариально.

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«Все, что требует закон, мы сегодня в полном объеме сдали. Никаких претензий со стороны рабочей группы [облизбиркома] к нам не было», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что на проверку документов отводится 15 дней.

Вместе с тем Георгий Камнев обратил внимание на то, что на 20 августа намечено заседание избирательной комиссии региона, на котором может быть принято решение о регистрации другой подгруппы, созданной раньше.

«Если сегодня будет [...] зарегистрирована другая подгруппа, то нам последует отказ», — пояснил лидер пензенских коммунистов, предположив, что в этом случае попытка проведения референдума с большой долей вероятности будет сорвана.

«Та подгруппа, как я понимаю, не собирается никакие подписи собирать», — сказал Георгий Камнев.

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