В Пензе коммунисты подали документы на регистрацию подгруппы по пенсионному референдуму Общество

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Документы на регистрацию региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы, созданной в Пензе коммунистами, поданы в избирательную комиссию области в понедельник, 20 августа.

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Их передали двое уполномоченных представителей подгруппы — член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании региона Георгий Камнев и секретарь обкома по оргпартработе, глава фракции Компартии России в пензенской гордуме Олег Шаляпин.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Георгий Камнев, в региональную подгруппу вошел 141 человек, при этом подписи каждого заверены нотариально.

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«Все, что требует закон, мы сегодня в полном объеме сдали. Никаких претензий со стороны рабочей группы [облизбиркома] к нам не было», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что на проверку документов отводится 15 дней.

Вместе с тем Георгий Камнев обратил внимание на то, что на 20 августа намечено заседание избирательной комиссии региона, на котором может быть принято решение о регистрации другой подгруппы, созданной раньше.

«Если сегодня будет [...] зарегистрирована другая подгруппа, то нам последует отказ», — пояснил лидер пензенских коммунистов, предположив, что в этом случае попытка проведения референдума с большой долей вероятности будет сорвана.

«Та подгруппа, как я понимаю, не собирается никакие подписи собирать», — сказал Георгий Камнев.