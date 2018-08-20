В Пензе прошел пикет за льготный проезд для школьников и студентов Общество

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Более 20 человек приняли участие в согласованном с городскими властями пикете за введение льготного проезда для школьников и студентов, который прошел у памятника Советской Конституции перед зданием мэрии Пензы вечером в понедельник, 20 августа.

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Среди пришедших были активисты областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) и движения «Левый фронт». Они держали в руках красные флаги и плакаты с надписями «В Таллине проезд бесплатный, чем мы хуже?», «Молодежь достойна уважения!», «Андрей, вези за 10 рублей!» и другими.

Периодически молодые люди выкрикивали лозунги, в том числе «Школьников на мерсы, чиновников — на троллейбусы!», «Дайте льготный нам проезд, или сгоним с ваших мест!», «Студентов — на Канары, буржуев — на нары!»

Как сообщил ИА «PenzaNews» первый секретарь пензенского обкома ЛКСМ Александр Рогожкин, молодые люди вышли к зданию администрации Пензы, чтобы в контексте подорожания проезда на 3 рубля напомнить о школьниках и студентах, для которых необходимо предусмотреть льготы, а в идеале — дать возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно.

«Мы считаем, что власть действует исключительно в интересах частных перевозчиков», — сказал собеседник агентства, добавив, что в сложившихся условиях она «должна хоть раз повернуться лицом хотя бы к молодежи».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 августа 2018 года областное управление по регулированию тарифов и энергосбережению утвердило новые предельные тарифы на проезд в общественном транспорте Пензы: для троллейбусов — 20 рублей 78 копеек, для автобусов большой вместимости — 21 рубль, для маршрутных такси — 23 рубля 1 копейка.

Они вступили в силу с 16 августа. С этого же дня во всех видах транспорта стоимость проезда выросла на 3 рубля: в троллейбусах — с 17 до 20, в автобусах — с 18 до 21, в маршрутных такси — с 20 до 23.

В связи с этим член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев направил депутатский запрос на имя руководителя регионального управления ФАС России Елены Демидовой с просьбой проверить деятельность групп компаний «Дилижанс» и «Меркурий» на предмет сговора.